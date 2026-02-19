Freiburg tütet Millionen-Deal ein

Den SC Freiburg erwartet ein warmer Geldregen. Dem Bundesligaklub aus Baden-Württemberg ist es gelungen, einen neuen Hauptsponsor an Land zu ziehen. Ab der kommenden Spielzeit wird das Logo der Firma Lexware das Trikot des SC schmücken. Dafür kassieren die Freiburger nach Informationen der ‚Bild‘ sieben bis acht Millionen Euro pro Saison.

Wie viel Geld der Softwareanbietet tatsächlich in den Breisgau überweist, hängt vom sportlichen Erfolg der Mannschaft ab. Der Deal soll für mindestens drei Jahre gültig sein. Die Vereinbarung mit dem aktuellen Sponsor JobRad bestand seit 2023 und läuft zum Ende der Saison aus.