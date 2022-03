Tuchels Gedanken zum Chelsea-Chaos

Thomas Tuchel will sich von Störgeräuschen rund um den FC Chelsea und seine eigene Zukunft nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vor dem Spiel gegen Newcastle United am heutigen Sonntag (15 Uhr) sagt der Trainer der Londoner: „Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Im Moment ist meine Zukunft eigentlich bis zum Sonntag und seit Donnerstag sogar noch mehr. Gehen wir also von Tag zu Tag. Eine andere Lösung gibt es im Moment nicht.“

Nach Sanktionen gegen Klubbesitzer Roman Abramovich darf Chelsea vorerst keine Transfers tätigen oder Verträge verlängern, auch Sponsoren-Deals stehen auf der Kippe. Englische Medien brachten Tuchel darüber hinaus bei Manchester United ins Gespräch. Tuchel sagt: „Ich hatte nie einen Vertrag, in dem stand, dass ich diese oder jene Summe ausgeben kann, dass ich diesen oder jenen Spieler brauche. Das habe ich in keinem Verein gemacht. Ich traue mir auch zu, mich an viele Situationen anzupassen. „Ich bin glücklich, Teil dieses großen Teams zu sein […] und ich hoffe, das wird sich nicht ändern.“*