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City bindet Khusanov langfristig

von Simon Martis - Quelle: mancity.com
1 min.
Abdukodir Khusanov versucht, noch irgendwie an den Ball zu kommen @Maxppp

Manchester City hat den Vertrag mit Abdukodir Khusanov vorzeitig verlängert. Wie die Skyblues offiziell mitteilen, unterschreibt der 22-jährige Innenverteidiger ein neues Arbeitspapier bis 2031.

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„Das ist ein großartiger Tag für mich und meine Familie. Ich bin sehr glücklich, meinen Aufenthalt bei City zu verlängern“, freut sich der usbekische Nationalspieler. Khusanov war im Winter 2025 für kolportierte 50 Millionen Euro vom RC Lens nach Manchester gewechselt und absolvierte seitdem 47 Pflichtspiele für die Citizens.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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