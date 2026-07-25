City bindet Khusanov langfristig

Manchester City hat den Vertrag mit Abdukodir Khusanov vorzeitig verlängert. Wie die Skyblues offiziell mitteilen, unterschreibt der 22-jährige Innenverteidiger ein neues Arbeitspapier bis 2031.

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We're delighted to announce that Abdukodir Khusanov has extended his contract at City until 2031 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 25, 2026

„Das ist ein großartiger Tag für mich und meine Familie. Ich bin sehr glücklich, meinen Aufenthalt bei City zu verlängern“, freut sich der usbekische Nationalspieler. Khusanov war im Winter 2025 für kolportierte 50 Millionen Euro vom RC Lens nach Manchester gewechselt und absolvierte seitdem 47 Pflichtspiele für die Citizens.