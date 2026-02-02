Lautern schnappt sich Berisha

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt noch einmal die Offensive. Von der TSG Hoffenheim wechselt Mergim Berisha auf den Betzenberg. Dem Vernehmen nach verzichtet der Bundesligist auf eine Ablöse, soll sich aber eine sehr hohe Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Berisha war bei der TSG vollends außen vor und war nicht mehr Teil des Profikaders. Dennoch gehörte der 27-Jährige zu den Topverdienern des Klubs. Die Roten Teufel reagieren mit der Berisha-Verpflichtung auf die Verletzung von Ivan Prtajin (29), der sich am Samstag im Spiel gegen die SV Elversberg die Achillessehne gerissen hatte.

FCK-Sportdirektor Marcel Klos erklärt: „Auch unabhängig von der Verletzung von Ivan Prtajin, die natürlich sehr bitter ist, haben wir uns schon seit Längerem mit Mërgim beschäftigt. Er ist ein Stürmer, der in seiner bisherigen Laufbahn seine Qualitäten und seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Zudem verfügt er über eine gute körperliche Präsenz sowie Flexibilität in seinem Positionsspiel und ist nicht nur ein gefährlicher Torjäger, sondern auch in der Lage, seine Mitspieler in der Offensive besser zu machen.“