Offiziell 2. Bundesliga

Schalke holt Müller an Bord

von Fabian Ley - Quelle: s04.de
1 min.
Kevin Müller beim Abschlag @Maxppp

Der FC Schalke 04 verstärkt sein Torhüterteam. Von Bundesligist 1. FC Heidenheim wechselt Kevin Müller (34) leihweise ohne Kaufoption bis Saisonende zum Zweitliga-Spitzenreiter. Eine Leihgebühr fließt dem Vernehmen nach nicht. Der Routinier nimmt die Rolle als Nummer zwei hinter Loris Karius (32) ein und folgt auf den bisherigen Ersatzkeeper Justin Heekeren (25), der zum RSC Anderlecht wechselt.

FC Schalke 04
Erfahrung für das Torwart-Team: Der #S04 nimmt bis zum Saisonende Kevin Müller vom Bundesligisten @FCH1846 leihweise unter Vertrag.

Willkommen auf Schalke, Kevin! 🙌
„Mit seinem Fleiß und seiner Führungsstärke wird er sich sehr gut in unser Torwart-Team einbringen und der gesamten Mannschaft in den kommenden Monaten helfen“, sagt S04-Sportdirektor Youri Mulder über die Verpflichtung. Für Heidenheim hütete Müller seit 2015 330 Mal den Kasten, verlor seinen Stammplatz dort aber vor der Saison an BVB-Leihgabe Diant Ramaj (24) und wurde zuletzt gar zur Nummer drei degradiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
