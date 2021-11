Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Borussia Dortmund will im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale machen und Revanche für die 0:4-Pleite vor zwei Wochen nehmen. Die Niederländer thronen derweil nach drei Siegen aus drei Spielen eindrucksvoll an der Tabellenspitze.

Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam im Live-Stream

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam findet am heutigen Mittwoch, den 3. November statt. Der Anstoß im Signal Iduna Park in Dortmund erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt DAZN. Marco Hagemann kommentiert die Partie und als Experte steht ihm Sandro Wagner zur Seite. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.