M'gladbach: Virkus stärkt Hütter den Rücken

Roland Virkus hat die erneute Kritik an Trainer Adi Hütter zurückgewiesen. „In erster Linie müssen sich die Jungs an die eigene Nase fassen. Es ist immer einfach, den Trainer zu hinterfragen“, nahm der neue Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach am gestrigen Samstagabend im ‚ZDF‘ beim ‚Aktuellen Sportstudio‘ die Profis in die Pflicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Fohlen hatten zuvor beim VfB Stuttgart mit 2:3 verloren. Für die Gladbacher war es die zwölfte Niederlage in dieser Saison. Die Schwaben, aktuell auf dem vorletzten Platz, rücken dank des Dreiers bis auf fünf Punkte an die Fohlen heran.