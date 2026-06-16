Verhandlungen laufen: Schalke will sich in Frankfurt bedienen
In Satoshi Tanaka und Junior Adamu hat der FC Schalke schon zwei Zugänge für die kommende Bundesliga-Saison vorgestellt. Am dritten Transfer arbeitet Sportvorstand Frank Baumann mit Hochdruck.
Der FC Schalke wirft ein Auge auf Junior Dina Ebimbe (25). Die ‚Bild‘ berichtet sogar schon von Gesprächen zwischen dem Bundesliga-Aufsteiger und Eintracht Frankfurt über einen Transfer des flexiblen Mittelfeldspielers. Laut ‚Sky‘ gab es auch schon einen intensiven Austausch mit dem Spieler selbst.
Schalke sei in der Lage, rund eine Million Euro Ablöse zu zahlen. Die Hessen wiederum sollen zur Stunde noch die doppelte Summe aufrufen – zwischenzeitlich habe Frankfurt sogar auf eine Entschädigung in Höhe von vier Millionen Euro gehofft.
Am Main hat Ebimbe zumindest keine Zukunft mehr, ein Jahr vor Vertragsende steht ein Verkauf an. Während seiner einjährigen konnte der kamerunische Nationalspieler (drei Länderspiele) in 27 Einsätzen fünf Treffer für Stade Brest erzielen. Neben Schalke sind bislang aber noch keine Interessenten durchgesickert.
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