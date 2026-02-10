Menü Suche
Wahnsinn: Werders Wöber noch länger raus

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Maximilian Wöber am Ball für Werder Bremen @Maxppp

Die Leidenszeit von Maximilian Wöber (28) geht weiter. Bei Werder Bremen rechnet man nicht mit einer zeitnahen Rückkehr des verletzten Innenverteidigers, bestätigt Lizenezbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘: „Bei ihm wird es noch einige Wochen dauern, da sich bei ihm eine strukturelle Verletzung der Wadenmuskulatur herausgestellt hat.“

Der aktuell von Leeds United ausgeliehene Wöber wartet in dieser Spielzeit verletzungsbedingt noch auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz. Immerhin: Bei den ebenfalls angeschlagenen Abwehrkollegen Amos Pieper (28) und Niklas Stark (30) gibt es Licht am Ende des Tunnels. Im Optimalfall könnte das Duo laut der ‚Bild‘ Ende des Monats in den Werder-Kader zurückkehren.

