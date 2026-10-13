Vor knapp drei Wochen hatte ‚Sky Sports‘ über einen möglichen Winter-Vorstoß des FC Bayern bei Dani Olmo berichtet. Jetzt springt auch die katalanische ‚Sport‘ auf den Zug auf. Ja, die Bayern seien am Spielmacher interessiert, heißt es dort. Aber: Ein Transfer sei erst für den kommenden Sommer vorgesehen.

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Ob es einen konkreten Bayern-Vorstoß geben wird, hängt an zahlreichen Parametern. Ist der FC Barcelona verkaufsbereit? Wenn ja: zu welchem Preis? Will Olmo seinen Heimatklub verlassen? Und haben die Bayern überhaupt Bedarf?

Die Antwort auf die letzte Frage lautet zum aktuellen Zeitpunkt definitiv nein. Auf Olmos Zehner-Position sind die Bayern besonders breit aufgestellt. Laut der ‚Sport‘ möchten die Münchner aber für mögliche Abgänge von Jamal Musiala (23) oder Michael Olise (24) gewappnet sein.

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Triebfeder hinter Bayerns Olmo-Interesse ist offenbar Max Eberl. Der Sportvorstand arbeitete mit dem 28-jährigen Spanier schon bei RB Leipzig zusammen und hält große Stücke auf dessen großartige fußballerische Qualitäten.

Olmo nicht zufrieden bei Barça

Olmo ist noch bis 2030 an Barça gebunden. In der laufenden Saison steht er für seinen Geschmack zu selten in der Startelf. Laut der ‚Sport‘ irritierte es den 61-fachen Nationalspieler, dass seine Nicht-Nominierung für den Ballon d’Or, anders als in den Fällen von Raphinha (29) und Pedri (23), aus Reihen seines Vereins nicht skandalisiert wurde.