Mulder bleibt Schalke erhalten

Youri Mulder bleibt längerfristig Direktor Profifußball beim FC Schalke. Wie die Knappen bekanntgeben, hat der Niederländer einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Der künftige Sportvorstand Frank Baumann erklärt sein Vertrauen in Mulder: „Es war von Anfang an mein Wunsch, Youri als wichtigen Teil meines Führungsteams im Sport an Bord zu behalten. Seit seinem Wechsel in das Profileistungszentrum im vergangenen Herbst hat er bereits viele Veränderungen angestoßen und Prozesse professionalisiert. Diesen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen, um das bestmögliche Umfeld für erfolgreichen Leistungssport zu schaffen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang bekleidete Mulder das Amt lediglich interimistisch. Seit 2021 sitzt der 56-Jährige zudem im Aufsichtsrat von Königsblau. Als Spieler gewann er mit Schalke 1997 den UEFA-Pokal und hat so seinen Legendenstatus bei den Fans zementiert.