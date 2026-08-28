Liverpool geht leer aus: Mbaye wechselt für 55 Millionen

Im Poker um Ibrahim Mbaye (18) zeichnet sich eine überraschende Wende ab. Wie ‚The Athletic‘ vermeldet, hat Aston Villa sich mit Paris St. Germain auf einen Transfer des Flügelstürmers geeinigt. Die Ablöse soll 55 Millionen Euro betragen, der Deal kurz vor dem Abschluss stehen.

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An PSG ist Mbaye vertraglich bis 2028 gebunden. Die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit war für das Eigengewächs angesichts der hochkarätigen Konkurrenz in der Offensive aber nicht allzu rosig, entsprechend forcierte man einen Transfer.

In der Favoritenrolle befand sich lange Zeit der FC Liverpool. Mit dem 15-fachen senegalesischen Nationalspieler waren sich die Reds auch einig, die Ablöseforderung aus Paris wollten die Engländer aber nicht erfüllen. Eine Alternative ist jetzt Ismaïla Sarr (28/Crystal Palace).