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FT-Kurve Premier League

Palhinha zurück zu Bayern | Lewandowski-Poker läuft heiß

João Palhinha steht bald wieder beim FC Bayern auf der Matte, im Poker um Robert Lewandowski kristallisiert sich eine klare Fährte heraus. Die FT-Presseschau.

von Tom Kunze
1 min.
Die Presseschau vom 19. April @Maxppp

Palhinha vor Rückkehr

Tottenham Hotspur plant nicht langfristig mit João Palhinha. Wie aus einem Bericht von ‚Teamtalk‘ hervorgeht, haben sich die Spurs dagegen entschieden, die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro zu ziehen. Der 30-jährige Portugiese wird im Sommer also vorerst zu Stammverein FC Bayern zurückkehren. Unter Ex-Spurs-Trainer Thomas Frank gehörte der zentrale Mittelfeldspieler noch zum festen Stammpersonal, nach Franks Entlassung Mitte Februar änderte sich das jedoch prompt.

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Seither kommt Palhinha auf lediglich fünf Premier League-Einsätze, einzig zwei davon über die volle Spielzeit. Der Abstiegskandidat sieht auch deswegen davon ab, den 37-fachen Nationalspieler langfristig unter Vertrag zu nehmen. Eine Zukunft in München, wo der Rechtsfuß noch bis 2028 unter Vertrag steht, ist ebenfalls unwahrscheinlich.

Lewandowski-Treffen

Die Spur von Robert Lewandowski in die italienische Serie A wird immer heißer. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, steht in der kommenden Woche ein Treffen zwischen Lewandowski-Berater Pini Zahavi und der Vereinsführung von Juventus Turin an. Der Alten Dame wird bereits seit geraumer Zeit konkretes Interesse am 37-Jährigen nachgesagt. Und auch der AC Mailand hat die Fühler ausgestreckt.

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Lewandowski steht noch bis Saisonende beim FC Barcelona unter Vertrag. Die Katalanen sollen dem polnischen Rekordnationalspieler ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet haben, allerdings zu verringerten Bezügen. Der einstige Bundesligastürmer scheint einer neuen Herausforderung nicht abgeneigt, der künftige Klub des Rechtsfußes bleibt weiter offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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