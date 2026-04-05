BVB: Die Tendenz bei Schlotterbeck

Den Kugelschreiber legte Nico Schlotterbeck (26) nach dem Aus von Sebastian Kehl wieder zur Seite. Der längst ausverhandelte Vertrag soll angepasst werden. Bemerkenswert ist dabei in erster Linie die Forderung der Spielerseite, die 60 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel theoretisch schon in diesem Sommer aktivieren zu können.

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Unter der Woche kam es nun zum ersten Austausch mit Kehl-Nachfolger Ole Book. Borussia Dortmunds neuer Sportdirektor berichtet bei ‚Sky‘, man habe „sehr inhaltlich versucht zu sprechen. Wir haben die Ideen von Lars (Ricken, Anm. d. Red.) und mir präsentiert für die Zukunft. Er wirkte da sehr offen und interessiert.“

Gute Karten also für den BVB? Book betont: „Das Gespräch hat Spaß gemacht. Das ist ein Teil des Ganzen, den sind wir jetzt angegangen. Alles andere werden wir in den nächsten Wochen sehen.“

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Zeitnahe Entscheidung

Auch Schlotterbeck ließ durchblicken, dass eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags gut möglich ist: „Ich hatte ein gutes Gespräch mit Lars und Ole. Wir führen die Gespräche diese Woche weiter. Dann wird es, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis ich eine Entscheidung treffe.“

Der Innenverteidiger betonte, er könne sich „natürlich vorstellen, hier zu bleiben. Trotzdem müssen alle Gespräche funktionieren und wir hoffen, dass wir diese Woche gute führen.“

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Klarstellung

Über seine zuvor getätigten Aussagen, die für großes Aufsehen sorgten, sagt Schlotterbeck: „Ich wollte das klarstellen, weil es natürlich viel gegen meine Person war. Wenn ein Medium schreibt, dass ich diese Woche unterschreibe und ich unterschreibe dann nicht, stehe ich auch blöd da. Ich kann es niemandem so richtig recht machen.“

Viel Lärm um nichts, meint Schlotterbeck: „Ich wollte einfach mal von Ole den Standpunkt hören, wie er das angeht. Deshalb wollte ich das revidieren, was in den Medien stand.“ Zur ganzen Wahrheit gehören aber eben auch die neuen Vertragsforderungen.