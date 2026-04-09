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Bundesliga

Triple-Sieger zurück zum FC Bayern?

von Lukas Hörster - Quelle: tz
David Alaba und Dante im Bayern-Training @Maxppp

Ein alter Bekannter könnte im Sommer das Traineramt bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern übernehmen. Nach Informationen der ‚tz‘ gehört Dante zu den Kandidaten für die Nachfolge von Holger Seitz.

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Der Brasilianer kickt mit seinen 42 Jahren aktuell noch in Frankreichs erster Liga für den OGC Nizza, will ab Sommer aber an die Seitenlinie wechseln. Schon während seiner Karriere absolvierte der Triple-Sieger von 2013 die UEFA Pro-Lizenz.

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