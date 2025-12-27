Tolle Premieren für Wirtz & Frimpong

Der Bann für Florian Wirtz ist endlich gebrochen. Der deutsche Nationalspieler traf in der 42. Spielminute gegen die Wolverhampton Wanderers erstmals im Trikot des FC Liverpool. Die Vorlage zum 2:0 lieferte Hugo Ekitiké, Wirtz vollstreckte aus kurzer Distanz eiskalt.

Keine zwei Minuten vorher durfte sich auch Jeremie Frimpong, der gemeinsam mit Wirtz vor der Saison von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt war, freuen. Der Niederländer setzte sich stark auf der rechten Seite durch und legte den Treffer von Ryan Gravenberch vor. Für Frimpong war es der erste Scorerpunkt in der Premier League.