FCN: Erste Entscheidung im Yilmaz-Poker

Der von etlichen Vereinen umworbene Berkay Yilmaz (20) wird die Saison beim 1. FC Nürnberg beenden. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte der SC Freiburg die Leihe im Winter per 300.000 Euro teurer Klausel abbrechen, wird dies aber nicht tun. Auch einen Transfer zu einem anderen Klub soll es im Januar nicht geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an einem Wintertransfer zeigten laut der ‚Bild‘ die Glasgow Rangers, der FC Toulouse und niederländische Vereine. Auch in der Bundesliga, Serie A und La Liga hat Yilmaz einen Markt. Bei einem Transfer erhält Nürnberg dank einer Vertragsklausel einen Teil der Ablöse. Der Linksverteidiger spielt derzeit seine zweite Leihsaison beim FCN (39 Einsätze), bislang siebenmal lief er für die U21 der Türkei auf.