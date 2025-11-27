Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

FCN: Erste Entscheidung im Yilmaz-Poker

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Berkay Yilmaz im Nürnberg-Trikot @Maxppp

Der von etlichen Vereinen umworbene Berkay Yilmaz (20) wird die Saison beim 1. FC Nürnberg beenden. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte der SC Freiburg die Leihe im Winter per 300.000 Euro teurer Klausel abbrechen, wird dies aber nicht tun. Auch einen Transfer zu einem anderen Klub soll es im Januar nicht geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an einem Wintertransfer zeigten laut der ‚Bild‘ die Glasgow Rangers, der FC Toulouse und niederländische Vereine. Auch in der Bundesliga, Serie A und La Liga hat Yilmaz einen Markt. Bei einem Transfer erhält Nürnberg dank einer Vertragsklausel einen Teil der Ablöse. Der Linksverteidiger spielt derzeit seine zweite Leihsaison beim FCN (39 Einsätze), bislang siebenmal lief er für die U21 der Türkei auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Nürnberg
Freiburg
Berkay Yılmaz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Freiburg Logo SC Freiburg
Berkay Yılmaz Berkay Yılmaz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert