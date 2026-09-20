Menü Suche
Kommentar 14
Bundesliga

Bayer-Pleite: Demichelis meldet sich zu Wort

von Tobias Feldhoff - Quelle: ARD
1 min.
Martín Demichelis klatscht @Maxppp

Martín Demichelis sieht sein Team nach der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen vor allem in einer Ergebniskrise. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr dominant gespielt meiner Meinung nach. Am Ende waren es Kleinigkeiten. Ich denke, dass wir mit der ersten Halbzeit zufrieden sein können“, zitiert die ‚ARD‘ den Cheftrainer von RB Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Unterstützung seiner Spieler sei er sich sicher, stellt Demichelis zudem klar: „Es ist das Gefühl der ganzen Gruppe, dass wir nur wegen Kleinigkeiten verlieren. Wir müssen ehrlich untereinander sein und kämpfen. Es gibt nur diesen einen Weg.“ Nun warten erst einmal rund drei Wochen Länderspielpause mit einer stark reduzierten Gruppe bis zur nächsten Partie gegen Eintracht Frankfurt (10. Oktober).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Martín Demichelis

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Martín Demichelis Martín Demichelis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert