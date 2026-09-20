Bayer-Pleite: Demichelis meldet sich zu Wort

Martín Demichelis sieht sein Team nach der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen vor allem in einer Ergebniskrise. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr dominant gespielt meiner Meinung nach. Am Ende waren es Kleinigkeiten. Ich denke, dass wir mit der ersten Halbzeit zufrieden sein können“, zitiert die ‚ARD‘ den Cheftrainer von RB Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Unterstützung seiner Spieler sei er sich sicher, stellt Demichelis zudem klar: „Es ist das Gefühl der ganzen Gruppe, dass wir nur wegen Kleinigkeiten verlieren. Wir müssen ehrlich untereinander sein und kämpfen. Es gibt nur diesen einen Weg.“ Nun warten erst einmal rund drei Wochen Länderspielpause mit einer stark reduzierten Gruppe bis zur nächsten Partie gegen Eintracht Frankfurt (10. Oktober).