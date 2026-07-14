25-Millionen-Angebot für Franculino abgelehnt

Der FC Midtjylland erhofft sich von einem Verkauf von Franculino Djú einen warmen Geldregen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der dänische Spitzenklub ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro von einem namentlich nicht genannten Verein aus der Saudi Pro League abgelehnt. Die Dänen pochen auf eine höhere Ablösesumme, die Verhandlungen um den 22-Jährigen laufen jedoch weiter.

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Franculino war in der Vergangenheit auch ein heißes Thema beim FC Bayern. Am Deadline Day des vergangenen Sommertransferfensters gaben die Münchener sogar ein offizielles Angebot für den Mittelstürmer ab. In der abgelaufenen Spielzeit untermauerte der Angreifer aus Guinea-Bissau seinen Torinstinkt mit 22 Treffern in 34 Pflichtspielen. Sein Vertrag in Dänemark ist noch bis Dezember 2029 datiert.