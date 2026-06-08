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Bundesliga

Neuer Millionen-Sponsor für Schalke

von Dominik Schneider - Quelle: Sport Bild
Die Schalker um Edin Dzeko klatschen sich nach dem Treffer ab @Maxppp

Der FC Schalke 04 hat sich einen neuen Sponsoring-Deal gesichert. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ziert künftig das Logo des schwedischen Unternehmens Blakläder den Ärmel der Knappen-Trikots. Über einen Zeitraum von drei Saisons kassiert Schalke jährlich 2,7 Millionen Euro für die Vereinbarung.

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Hauptsponsor Beumer ist wie Blakläder für drei Jahre gebunden und überweist dem Bundesliga-Aufsteiger 6,8 Millionen Euro pro Jahr, um die Brust des königsblauen Jerseys bedrucken zu dürfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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