Union verlängert mit Behrens

Kevin Behrens bleibt Union Berlin treu. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Köpenickern hat der 32-jährige Mittelstürmer verlängert. Über die exakte Laufzeit macht Union keine Angaben. Laut ‚kicker‘ läuft der neue Kontrakt bis 2024 mit leistungsabhängiger Option auf ein weiteres Jahr. Zur Saison 2021/22 war Behrens vom SV Sandhausen nach Berlin gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über seine Verlängerung sagt Behrens: „Ich fühle mich bei Union sehr wohl, was man auch auf dem Platz erkennt. Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft geben mir das Gefühl, für das Team wichtig zu sein, sodass ich nicht lange über meine Verlängerung nachdenken musste. Ich will den Weg mit Union weitergehen und bin überzeugt, dass wir noch viel vor uns haben.“

Lese-Tipp

Frankfurt bindet Osei

„Verlängerung ist folgerichtig“

In bislang 62 Einsätzen für Union war Behrens an 18 Toren direkt beteiligt (zwölf Tore, sechs Assists). War er zu Saisonbeginn noch hauptsächlich als Joker gefragt, stand der Rechtsfuß zuletzt wieder vermehrt in der Startaufstellung von Trainer Urs Fischer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unions Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert erklärt: „Kevins Verlängerung ist aufgrund seiner Leistungen und Einstellung folgerichtig. Wir freuen uns sehr darüber, dass er uns auch zukünftig mit seiner körperlichen Robustheit und Kopfballstärke helfen wird.“