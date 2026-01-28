DFL führt neue Liga ein

Ab Sommer soll in Deutschland eine neue U21-Liga starten, um die kriselnde Talententwicklung voranzutreiben. Das geht aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervor. Der neue Wettbewerb ist das Ergebnis einer Expertenrunde, die der Ligaverband einberufen hat, um die sportliche Zukunft des deutschen Fußballs zu verbessern. Unter anderem diskutierten Jürgen Klopp, Sami Khedira, Markus Krösche und DFL-Geschäftsführer Marc Lenz sowie DFB-Sportgeschäftsführer Andreas Rettig über geeignete Maßnahmen. Die Einführung der neuen Liga soll bei der DFL-Mitliederversammlung am 3. März beschlossen werden, abstimmen dürfen alle 36 Profiklubs der ersten beiden Ligen.

Ziel ist es laut dem Fachmagazin, dass Toptalente mehr Spielpraxis im Übergangsbereich zum Seniorenfußball bekommen. Aktuell entfallen lediglich 2,4 Prozent der Einsatzminuten in der Bundesliga auf selbst ausgebildete Talente – deutlich weniger als in den anderen europäischen Topligen. Die Teilnahme soll für die Klubs jedoch freiwillig sein. Gespielt werden soll in einer Ligaphase nach Champions League-Modell in zwei Halbserien und ohne Zuschauer. Am Ende folgt ein Final Four mit den beiden besten Teams der jeweiligen Halbserien.