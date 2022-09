Neuer Job für Cannavaro?

Fabio Cannavaro steht womöglich vor seinem ersten Trainerengagement in Italien. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, bemüht sich Zweitligist Benevento Calcio um die Dienste des Weltfußballers von 2006. Beim Tabellen-13. Will man Cheftrainer Fabio Caserta nach mehr als einem Jahr im Amt durch Cannavaro ersetzen.

Dem Bericht zufolge will sich Klubpräsident Oreste Vigorito noch am heutigen Montag mit dem 49-jährigen Ex-Profi für Gespräche treffen. Für Cannavaro wäre es die erste Trainerstation in seiner Heimat Italien. Zuvor war der Weltmeister von 2006 als Coach in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und China tätig. Bis vergangenes Jahr stand Cannavaro bei Guangzhou Evergrande unter Vertrag und ist seitdem auf Klubsuche.