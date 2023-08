Nach Chelsea-Posse: Neuer Ausweg für Adams?

Tyler Adams könnte nach dem geplatzten Transfer zum FC Chelsea doch noch die Championship-Saison mit Leeds United erspart bleiben. Wie der ‚Independent‘ berichtet, hat Brighton & Hove Albion jetzt den Abräumer als potenziellen Ersatz für Verkaufskandidat Moisés Caicedo auf dem Zettel. Die Blues hatten ihrerseits Adams als günstigere Alternative zum Ecuadorianer an der Angel.

Unter der Anzeige geht's weiter

In letzter Minute ließen die Londoner die Verpflichtung des Ex-Leipzigers, der bereits den Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht hatte, jedoch platzen. Grund dafür war die Absage von Caicedo an den FC Liverpool, sodass sich für die Blues die Tür für den Transfer wieder öffnete. Während Brighton für seinen Sechser die Rekordsumme von umgerechnet rund 133 Millionen Euro fordert, kann Adams per Ausstiegsklausel für 23 Millionen Euro Leeds verlassen. Bei den Peacocks steht der 24-jährige US-Amerikaner noch bis 2027 unter Vertrag.