Vereinslos: Bielefeld testet Verteidiger

Arminia Bielefeld testet einen vertragslosen Innenverteidiger. Laut offiziellen Vereinsangaben nimmt Ivan Ordets in den kommenden Tagen am Training der Ostwestfalen teil. Bereits am heutigen Dienstag stand der 33-Jährige mit der Mannschaft auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsfuß ist seit Sommer vereinslos, nachdem sein Vertrag beim VfL Bochum ausgelaufen war. Für den Ruhrpottklub absolvierte Ordets zwischen 2022 und 2025 82 Partien. Nun könnte sich der ehemalige ukrainische Nationalspieler mit guten Trainingsleistungen für eine Anstellung in Bielefeld empfehlen.