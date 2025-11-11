Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Vereinslos: Bielefeld testet Verteidiger

von Fabian Ley - Quelle: arminia.de
Ordets hebt die Hände hoch @Maxppp

Arminia Bielefeld testet einen vertragslosen Innenverteidiger. Laut offiziellen Vereinsangaben nimmt Ivan Ordets in den kommenden Tagen am Training der Ostwestfalen teil. Bereits am heutigen Dienstag stand der 33-Jährige mit der Mannschaft auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsfuß ist seit Sommer vereinslos, nachdem sein Vertrag beim VfL Bochum ausgelaufen war. Für den Ruhrpottklub absolvierte Ordets zwischen 2022 und 2025 82 Partien. Nun könnte sich der ehemalige ukrainische Nationalspieler mit guten Trainingsleistungen für eine Anstellung in Bielefeld empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bielefeld
Bochum
Ivan Ordets

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bielefeld Logo Arminia Bielefeld
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Ivan Ordets Ivan Ordets
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert