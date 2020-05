Süle: Keine Angst vor Hummels & Boateng

Als Niklas Süle im Sommer 2017 zum FC Bayern kam, fürchtete er die große Konkurrenz der beiden Weltmeister Mats Hummels und Jérôme Boateng in der Innenverteidigung nicht. „Damals habe ich ja auch nicht bei null angefangen. Obwohl ich wusste, wer vor mir ist, hatte ich mir zugetraut, Druck zu machen. An Selbstvertrauen hat es mir noch nie gemangelt, sonst wäre ich sicher nicht zum FC Bayern gewechselt“, so der 24-Jährige im Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Nach seinem Kreuzbandriss will sich Süle direkt wieder als prägendes Element beim Rekordmeister einführen: „Man lernt nie aus, aber als Nationalspieler und in drei Jahren beim FC Bayern konnte ich Erfahrungen auf allerhöchstem Niveau sammeln. Ich sehe mich nicht mehr als Talent. Ich werde im Herbst 25, mein Ziel ist es jetzt, Führungsspieler zu sein.“