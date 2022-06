Verlängerung: Milner verzichtet auf Gehalt

Die Verlängerung von James Milner beim FC Liverpool ist so gut wie in trockenen Tüchern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist sich der 36-Jährige mit seinem Klub über eine Verlängerung um ein Jahr einig. Milner nehme dabei eine signifikante Gehaltssenkung in Kauf und habe zudem lukrativere Angebote aus der Premier League und der MLS abgelehnt.

Milner war 2015 von Manchester City nach Liverpool gewechselt. Für die Reds stand er seitdem in 289 Pflichtspielen auf dem Platz, gewann die englische Meisterschaft und die Champions League. Sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus.