Real: 150-Millionen-Angebot für Álvarez

Erling Haaland, Michael Olise, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia – die Liste an möglichen Kandidaten, für die Real Madrid heute ein über 150 Millionen Euro schweres Angebot abgeben sollte, war lang. Nach der Ankündigung durch Präsident Florentino Pérez brodelte die Gerüchteküche. Jetzt gibt Real selbst bekannt, um welchen Profi es sich handelt.

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In einem offiziellen Statement der Blancos heißt es: „Real Madrid CF gibt bekannt, dass der Verein nach der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro an Club Atlético de Madrid für die Transferrechte an dem Spieler Julián Álvarez abgegeben hat.“ Ausgerechnet der Topstürmer des Stadtrivalen.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Erfolgreich war der Abwerbeversuch von Pérez aber nicht. Weiter heißt es: „Nach eingehender Prüfung und Bewertung dankte Atlético de Madrid dem Verein für das Angebot, das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen unterbreitet wurde, und lehnte es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers ab.“

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Trotz großer Offerte winken die Rojiblancos ab. Am Versuch, den 26-Jährigen von Atleti wegzulotsen, scheiterte zuletzt auch schon der FC Barcelona. Die Ausstiegsklausel über 500 Millionen Euro ist Real und Barça dann wohl doch deutlich zu hoch. Statt sich mit Verhandlungen über einen Wechsel zu beschäftigen, darf sich Álvarez dann jetzt wohl mit Argentinien auf die WM konzentrieren.