Palhinha verkündet Abschied

Die Zeit von João Palhinha bei Tottenham Hotspur geht jetzt auch offiziell zu Ende. Das verkündete der 30-Jährige via Social Media: „Ich schreibe diese Nachricht mit herzlicher Dankbarkeit für all die Freundlichkeit und Unterstützung, die ihr mir während meiner Zeit in diesem besonderen Verein gezeigt habt“, so der Sechser. Die Spurs ziehen die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro nicht, somit kehrt Palhinha zunächst wieder zum FC Bayern zurück.

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„Dass ich Tottenham repräsentierte, hat einen tiefen Einfluss auf mein Leben, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich, und es ist etwas, das ich für immer in mir tragen werde“, so der Portugiese. Tottenham verzichtet trotz ansprechender Leistungen von Palhinha auf den Rechtsfuß, da die Konkurrenz im Mittelfeld zu groß ist. Die Nordlondoner geben in diesem Sommer für Sandro Tonali (26/Newcastle United) und Mateus Fernandes (21/West Ham) insgesamt 215 Millionen Euro aus.