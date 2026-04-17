UEFA-Fünfjahreswertung: Bald sechs Bundesliga-Klubs in der CL?

Beim FC Bayern gab es am späten Mittwochabend großen Anlass zum Feiern. In einem spektakulären Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League besiegte der deutsche Rekordmeister Real Madrid und qualifizierte sich für das Halbfinale. Dort wartet mit Paris St. Germain ein weiteres echtes Schwergewicht.

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Die Münchner katapultierten sich damit an die Spitze der UEFA-Zehnjahreswertung. Die Klubliste misst das Abschneiden jedes Klubs individuell in den europäischen Wettbewerben. Mit 280.500 Punkten liegen die Bayern vor Real Madrid (271.500), Manchester City (250.500), Paris St. Germain (239.500) und dem FC Barcelona (235.250).

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bundesliga und La Liga

Auswirkungen auf die Verteilung der Europapokalplätze hat allerdings nur die UEFA-Fünfjahreswertung, in der die Erfolge aller Teilnehmer eines Landes zusammengefasst bewertet werden. Nicht nur der FCB sammelt hier wichtige Punkte, auch der SC Freiburg hält die deutsche Fahne auf internationalem Parkett hoch.

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Nach dem 3:0-Hinspielerfolg gewann die Mannschaft aus dem Breisgau auch das Rückspiel gegen Celta Vigo. Auf gegnerischem Terrain setzte sich Freiburg mit 3:1 durch. Im EPS-Ranking der Fünfjahreswertung macht Deutschland enorm viel Boden gut auf Spanien.

Bundesliga winken sechs CL-Plätze

Insgesamt könnte Deutschland sogar sechs Champions League-Teilnehmer stellen. Die vier Bestplatzierten der Liga sind ohnehin qualifiziert. Sollte es den Freiburgern gelingen, die Europa League zu gewinnen, wären auch sie kommende Spielzeit in der Königsklasse vertreten.

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Ein sechster Platz wäre sicher, sofern es den Bundesligisten gelingt, La Liga von Rang zwei in der EPS-Wertung zu verdrängen. Um das zu bewerkstelligen, müssen die Bayern und der SC besser abschneiden als Atlético Madrid (Champions League) und Rayo Vallecano (Conference League).

EPS (European Performance Spots/Saisonwertung 25/26)

-1. England 26.570 Punkte

-2. Spanien 21.406 Punkte

-3. Deutschland 21.212 Punkte

-4. Portugal 20.100 Punkte

-5. Italien 19.002 Punkte

-6. Frankreich 17.534 Punkte

-7. Polen 15.750 Punkte

-8. Griechenland 14.200 Punkte

-9. Dänemark 12.250 Punkte

-10. Zypern 12.156 Punkte

Die zwei Verbände auf Rang eins und zwei erhalten beide einen direkten Startplatz in der Ligaphase für den nächstbesten Klub in der nationalen Liga, der nicht schon qualifiziert ist.

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UEFA-Fünfjahreswertung (Rangliste der Nationen im UEFA-Koeffizienten der letzten fünf Spielzeiten)

-1. England 117.408 Punkte

-2. Italien 99.946 Punkte

-3. Spanien 96.359 Punkte

-4. Deutschland 92.330 Punkte

-5. Frankreich 82.712 Punkte

-6. Portugal 72.766 Punkte

-7. Niederlande 67.929 Punkte

-8. Belgien 62.250 Punkte

-9. Türkei 51.875 Punkte

-10. Tschechien 48.525 Punkte