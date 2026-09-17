Maximilian Beier (23) gehört nicht zum 44-Mann-starken Aufgebot von Bundestrainer Jürgen Klopp für die kommenden Spiele in der Nations League. Auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (18:30 Uhr) gab BVB-Coach Niko Kovac Einblicke in das Seelenleben seines Offensivspielers: „Maxi ist natürlich etwas niedergeschlagen und enttäuscht. Ich weiß, dass Maxi hart daran arbeiten wird, sich zu beweisen. Er ist ein brillanter Spieler.“

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Kovac selbst sei frühzeitig über die anstehenden Nominierungen in Kenntnis gesetzt worden: „Ich stand mit Jürgen Klopp in Kontakt. Ich wusste schon zwei oder drei Tage im Voraus, wer im Kader stehen würde und wer nicht. Die drei, die im Kader stehen, sind überglücklich.“ Dabei handelt es sich um Nico Schlotterbeck (26), Felix Nmecha (25) und Waldemar Anton (30). Beier lief bisher zehnmal für Deutschland auf und war auch Teil des WM-Kaders von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bei der Endrunde kam der flinke Rechtsfuß jedoch nur zu einem Kurzeinsatz.