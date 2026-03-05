Menü Suche
Premier League

Wirtz-Comeback in Sicht

von Daniel del Federico
Nationalspieler Florian Wirtz vom FC Liverpool @Maxppp

Der FC Liverpool kann schon bald wieder auf Florian Wirtz zurückgreifen. Trainer Arne Slot bestätigte auf der Pressekonferenz vor der morgigen FA Cup-Partie gegen die Wolverhampton Wanderers (21 Uhr): „Er hat gestern wieder mit der Mannschaft trainiert. Mal sehen, wie es ihm heute geht und ob er morgen im besten Fall für ein paar Minuten zur Verfügung steht.“

Wirtz laboriert seit Mitte Februar an einer Rückenverletzung. Für die Reds kommt eine Rückkehr des 22-Jährigen zum idealen Zeitpunkt, da das Ligaspiel gegen die Wolves am Dienstag ohne den Ex-Leverkusener mit 1:2 verloren ging. Der deutsche Nationalspieler war vor seiner Verletzung besser in Fahrt gekommen. Im Kalenderjahr 2026 verbuchte der offensive Mittelfeldspieler bereits fünf Tore und zwei Vorlagen.

