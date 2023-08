BVB-Kritik an Adeyemi: „Fehlt die Seriosität“

Armin Reutershahn zufolge muss Karim Adeyemi noch an sich arbeiten, um ein Topspieler zu werden. In einer Talkrunde der ‚Ruhr Nachrichten‘ sagte der Co-Trainer der Schwarz-Gelben: „Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Topspieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach die Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und ich würde mir wünschen, dass er noch ernsthafter an die Sache herangeht. Und wenn er das kapiert, glaube ich, dass er ein ganz großer Spieler werden kann.“

Adeyemi, der ebenfalls Teil der Runde war, nahm die Worte seines Trainers regungslos hin. In der vergangenen Saison war der pfeilschnelle Offensivspieler in 33 Einsätzen für den BVB an 15 Treffern direkt beteiligt (neun Tore, sechs Vorlagen). Ob Reutershahn mit seinen Aussagen einen Nerv getroffen hat und seinen Schützling motivieren konnte, bleibt abzuwarten. Mit den Dortmundern will Adeyemi auch in diesem Jahr um die Meisterschaft und den DFB-Pokal kämpfen. Zudem ist der Vizemeister in der Champions League vertreten. Adeyemi steht in Dortmund bis 2027 unter Vertrag.