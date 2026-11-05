Nächste Überraschung im DFB-Kader

Der Kader für die Nations League-Partien im November nimmt allmählich Form an. Laut ‚Bild‘ verzichtet Jürgen Klopp überraschenderweise auf zwei Profis von RB Leipzig. David Raum (28) und Ridle Baku (28) sind dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge nicht Teil des Kaders.

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Das bedeutet aber nicht, dass kein Spieler der Sachsen dabei ist. Für Brajan Gruda gibt es wohl positive Nachrichten. Der 22-Jährige wird erstmals von Klopp berufen, heißt es. Beim letzten Mal fehlte er aufgrund einer Bauchmuskelzerrung.