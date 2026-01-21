McAtee mit Verspätung in die Bundesliga?

Im vergangenen Sommer hatten sich einige Bundesligateams vergeblich um die Dienste von James McAtee bemüht, in diesem Winter könnte es mit einem Transfer klappen. Das berichtet ‚Sky Sports‘. Der 23-Jährige, der sich vor Saisonbeginn für einen Wechsel von Manchester City zu Nottingham Forest entschieden hatte, spielt dort bisher nur eine untergeordnete Rolle.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einige Premier League-Klubs hoffen daher auf einen Coup. Auch der RC Straßburg, Besiktas, der FC Porto und mehrere Klubs aus Deutschland haben sich laut dem Bezahlsender über einen möglichen Wechsel in dieser Transferperiode informiert.

Heiß begehrt beim BVB und der SGE

Der offensive Mittelfeldspieler, der sich Nottingham für 25,5 Millionen Euro angeschlossen hatte, stand in der Premier League nur einmal in der Startelf und wurde sechsmal eingewechselt. Im Sommer hatten sich vor allem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt intensiv um den Engländer bemüht und sich auch mit der Spielerseite getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem waren Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart interessiert. Vielleicht klappt es für einen der vier ja nun im zweiten Anlauf. McAtees Vertrag in Nottingham gilt noch bis 2030, es wäre wohl nur eine Leihe möglich.