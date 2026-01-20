Tel: Bedingung für Verbleib in Tottenham

Mathys Tel (20) drängt weiter auf einen Wechsel für mehr Spielzeit, um vielleicht doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Sollte Trainer Thomas Frank seinen Job allerdings zeitnah verlieren, könnte sich der französische Angreifer auch mit einem Verbleib bei Tottenham Hotspur begnügen, berichtet ‚Sky‘.

Unterdessen zeigen zahlreiche Vereine Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Profis. Neben dem FC Paris sind darunter auch Klubs aus England und Spanien. Aus der Bundesliga ist dem Bericht zufolge aber noch kein Akteur aktiv geworden.