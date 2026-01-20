Premier League
Tel: Bedingung für Verbleib in Tottenham
@Maxppp
Mathys Tel (20) drängt weiter auf einen Wechsel für mehr Spielzeit, um vielleicht doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Sollte Trainer Thomas Frank seinen Job allerdings zeitnah verlieren, könnte sich der französische Angreifer auch mit einem Verbleib bei Tottenham Hotspur begnügen, berichtet ‚Sky‘.
Unter der Anzeige geht's weiter
Unterdessen zeigen zahlreiche Vereine Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Profis. Neben dem FC Paris sind darunter auch Klubs aus England und Spanien. Aus der Bundesliga ist dem Bericht zufolge aber noch kein Akteur aktiv geworden.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden