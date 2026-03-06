Überraschende Option: Amiri-Abschied besiegelt?

Womöglich wird Nadiem Amiri dem FSV Mainz 05 nach dieser Spielzeit den Rücken kehren. ‚Sky‘ berichtet, dass der Spielmacher nach aktuellem Stand für den Sommer eine Luftveränderung anstrebt. Dem Bezahlsender zufolge sucht der 29-Jährige eine neue Herausforderung, dabei sei sogar ein Wechsel nach Saudi-Arabien „grundsätzlich eine Option“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Mainzer würden Amiris bis 2028 laufenden Vertrag dagegen gerne verlängern. Der neunfache DFB-Nationalspieler war im Januar 2024 für rund eine Million von Bayer Leverkusen an den Bruchweg gekommen und ist im Spiel der 05er ein absoluter Fixpunkt. Bislang stehen starke 24 Tore und zwölf Assists in 75 Einsätzen für die Rheinhessen zu Buche.

Aktuell fehlt der spielstarke Rechtsfuß wegen einer Fersenverletzung, mit der Rückkehr wird erst Anfang April gerechnet. Eine bittere Pille kurz vor der in wenigen Wochen anstehenden Länderspielpause. Ungeachtet dessen träumt Amiri noch von der WM-Teilnahme, die für den Mittelfeldakteur als Sprungbrett dienen könnte.