Thielmann langfristig beim FC

Youngster Jan Thielmann würde gerne länger beim 1. FC Köln bleiben. „Ich will mich hier entwickeln, will hierbleiben“, betont der 17-jährige Außenbahnspieler gegenüber dem ‚kicker‘, „die Atmosphäre hier ist einmalig, das gibt es nicht in vielen Klubs.“

Sieben Bundesliga-Einsätze hat der flinke Rechtsfuß seit seinem Debüt im Dezember gesammelt, eine Vorlage gelang ihm dabei. Seinen Vertrag verlängerte Thielmann erst im Januar bis 2022. Nach aktuellem Stand muss dies noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein.