Offiziell 2. Bundesliga

Braunschweig gibt Transferflop Dräger ab

von Leon Morsbach - Quelle: eintracht.com
Mohamed Dräger für Braunschweig im Einsatz @Maxppp

Das Abenteuer von Mohamed Dräger bei Eintracht Braunschweig ist schon wieder vorbei. Wie der Verein offiziell mitteilt, wechselt der 29-Jährige zu Espérance Tunis in die erste tunesische Liga. Der Vertrag des Rechtsverteidigers war ursprünglich bis zum Sommer datiert.

Eintracht BS
Mohamed Dräger verlässt Eintracht Braunschweig und wechselt zu Espérance Tunis in die erste tunesische Liga.

Wir wünschen dir alles Gute für deinen weiteren Weg, Mo! ✊🏻

Dräger war erst vor knapp einem Jahr vom FC Basel zu den Löwen gewechselt. Seitdem kam der tunesische Nationalspieler lediglich auf fünf Einsätze für die erste Mannschaft der Braunschweiger. Ansonsten sammelte der Ex-Freiburger Spielzeit in der zweiten Mannschaft in der Oberliga Niedersachsen.

