Braunschweig gibt Transferflop Dräger ab

Das Abenteuer von Mohamed Dräger bei Eintracht Braunschweig ist schon wieder vorbei. Wie der Verein offiziell mitteilt, wechselt der 29-Jährige zu Espérance Tunis in die erste tunesische Liga. Der Vertrag des Rechtsverteidigers war ursprünglich bis zum Sommer datiert.

Dräger war erst vor knapp einem Jahr vom FC Basel zu den Löwen gewechselt. Seitdem kam der tunesische Nationalspieler lediglich auf fünf Einsätze für die erste Mannschaft der Braunschweiger. Ansonsten sammelte der Ex-Freiburger Spielzeit in der zweiten Mannschaft in der Oberliga Niedersachsen.