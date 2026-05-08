Neuer Trainerjob für Gattuso?

Gennaro Gattuso könnte in der kommenden Saison wieder in der Serie A an der Seitenlinie stehen. Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, befasst sich der FC Turin mit dem ehemaligen italienischen Nationaltrainer, der nach der verpassten Qualifikation für die anstehende Weltmeisterschaft im April zurückgetreten war. Torino-Präsident Urbano Cairo habe bereits seit langem einen Faible für den Ex-Profi. Aktuell wird der Serie A-Klub von Roberto D’Aversa trainiert, dessen Vertrag jedoch im Sommer ausläuft und wohl nicht verlängert werden soll.

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Der aktuelle Tabellen-13. möchte Gattuso den Job mit einem langen Dreijahresvertrag schmackhaft machen. Dieser soll dem 48-Jährigen „den Willen signalisieren, eine mehrjährige Führung und Wachstum zu planen“. Ein weiterer Kandidat ist laut Bericht Ivan Juric. Der Kroate ist seit seiner Entlassung bei Atalanta Bergamo im November vereinslos.