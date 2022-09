Kritik am Team: Tedesco-Aus auch wegen „zu vieler Ich-AGs“

Oliver Mintzlaff hat sich zu den Gründen für Domenico Tedescos Aus bei RB Leipzig geäußert. Bei der ‚Bild‘ sagt der Vereinschef: „Es war in den letzten Spielen der vergangenen Saison und natürlich zu Beginn der Saison so, dass der starke Impact, den Domencio gebracht hat, ein Stück weit abflachte.“

Tedesco holte in der neuen Saison mit RB nur zwei Siege aus acht Pflichtspielen. „Wir hatten das Gefühl, dass wir das, was die Mannschaft kann, so nicht mehr rausholen. Aber gleichzeitig habe ich auch die Mannschaft in die Pflicht genommen, als wir uns vom Trainer getrennt haben“, so Mintzlaff.

Er habe daher „zur Mannschaft gesprochen und gesagt, dass mir das viel zu wenig von euch ist. Dass mir das zu viele Ich-AGs sind. Dass ihr auch dafür verantwortlich seid, dass wir jetzt diesen Schritt gehen mussten.“ Auf Tedesco folgte Marco Rose, der am gestrigen Samstag einen 3:0-Startsieg gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund einfuhr.