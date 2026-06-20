Eintracht bekommt Konkurrenz bei Openda

Der Interessentenkreis für Loïs Openda erweitert sich. Gianluca Di Marzio berichtet, dass inzwischen auch Olympique Lyon Interesse am belgischen Stürmer bekundet. Der 26-Jährige steht noch bis 2030 bei Juventus Turin unter Vertrag.

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Die Alte Dame möchte Openda nach nur einem Jahr aber schon wieder abgeben. In diesem Sommer greift die Kaufpflicht für den Angreifer, wodurch Juve 40 Millionen Euro an RB Leipzig überweisen muss. Im Dress der Alten Dame enttäuschte Openda bislang auf ganzer Linie, weshalb der Verein im Sommer eine Trennung anstrebt. Auch Eintracht Frankfurt, die AS Monaco und Nottingham Forest sind am 26-Jährigen interessiert.