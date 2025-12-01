FC Bayern: Spur zu Lukeba wieder heiß?

Max Eberl legte im Sommer 2023 stolze 30 Millionen Euro auf den Tisch, um Castello Lukeba zu RB Leipzig zu lotsen. Mittlerweile ist der Manager längst beim FC Bayern gelandet und überlegt seither, den Innenverteidiger erneut zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon Anfang Juli hatte FT exklusiv berichtet, dass die Bayern – genauso wie der FC Liverpool und Tottenham Hotspur – Interesse an Lukeba haben. Doch damals war bereits klar, dass das kein leichtes Unterfangen wird.

Immerhin: Für den kommenden Sommer ist Lukebas Ausstiegsklausel von 100 Millionen auf 80 Millionen Euro gesunken. 2027 wären nur noch 65 Millionen fällig. Das Bewerberfeld für den Linksfuß hat sich mittlerweile nochmal um einige prominente Klubs erweitert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lukeba träumt von Bayern

Neue Nahrung erhalten die Gerüchte um Lukeba und die Bayern nun durch den Schweizer Ableger von ‚Sky Sports‘. Dort berichtet Transferexperte Sacha Tavolieri, dass Lukeba seinen nächsten Karriereschritt gerne in München gehen würde. Sein Umfeld habe bereits signalisiert, dass er ein Angebot des Rekordmeisters begrüßen würde.

Die Bayern wiederum würden einen konkreten Vorstoß im kommenden Sommer aber nur in Betracht ziehen, sofern Dayot Upamecano (27) seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayerns Optionen für die Abwehr

Lukeba wäre dann eine von mehreren Alternativen, denn der FCB hat auch Nico Schlotterbeck (25/Borussia Dortmund), Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool) sowie Marc Guéhi (25/Crystal Palace) auf dem Zettel. Als Perspektivlösung besteht nach FT-Infos zudem Interesse an Tylel Tati (17/FC Nantes).

Und Leipzig? Sofern Lukeba tatsächlich wechseln will und ein Klub die Ausstiegsklausel zieht, sind den Sachsen die Hände gebunden. Diese Situation will der Bundesligist ändern. Laut der ‚Sport Bild‘ will RB den bis 2029 datierten Vertrag vorzeitig verlängern und im Zuge dessen die Ausstiegsklausel streichen. Ausgang offen.