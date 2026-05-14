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Serie A

Malens 25-Millionen-Transfer ist perfekt

von Tobias Feldhoff
Donyell Malen im Roma-Trikot @Maxppp

Der Ex-Dortmunder Donyell Malen (27) schließt sich endgültig der AS Rom an. Durch die seit gestern Abend feststehende Qualifikation für die Europa League aktiviert sich die Kaufoption im Leihvertrag des Angreifers, der im Winter auf Leihbasis von Aston Villa gekommen war. 25 Millionen Euro fließen aus Italien nach England.

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Malen weist seit Januar eine fast einmalige Erfolgsbilanz auf. 13 Treffer und zwei Vorlagen gelangen dem schnellen Rechtsfuß in 16 Serie A-Spielen. An die Roma bindet sich Malen langfristig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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