Eintracht-Rückkehr von Kohr und da Costa steht an

Dominik Kohr (27) und Danny da Costa (27) wollen sich offenbar in der nächsten Saison dem neuen Trainer bei Eintracht Frankfurt anbieten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind beide Spieler auf eine Rückkehr nach ihrer Leihe zum FSV Mainz 05 aus. Nach dem Abgang von Adi Hütter im Sommer werden die Karten bei der Eintracht neu gemischt und beide Spieler sehen darin eine Chance.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Mainz sind die Offiziellen mit dem Leihgeschäft sehr zufrieden. Kohr und da Costa mauserten sich gleich zu wichtigen Stützen im Spiel der Rheinhessen und haben einen großen Anteil an der Serie von acht Spielen in Folge ohne Niederlage.