PSG will El Mala | Wirtz teilt aus

Überraschender Kvaradona-Ersatz?

Die schwere Verletzung von Khvicha Kvaratskhelia (25) hat Paris St. Germain hart getroffen. Mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie könnte die Saison des Georgiers bereits jetzt beendet sein. Die Suche nach einem Ersatz für den Tempodribbler hat schon begonnen. Laut dem vereinsnahen Portal ‚PSG Inside Actus‘ gibt es eine interne Liste mit Kandidaten für einen Wintertransfer, die sechs Namen umfasst. Am Donnerstag soll es zudem eine Sitzung gegeben haben, „um eine Bestandsaufnahme der Folgen der jüngsten Verletzungen und des Bedarfs im Kader vorzunehmen“.

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Manche Namen auf der geleakten Shortlist sind wenig überraschend, dazu gehören sowohl Nico Williams (24/Athletic Bilbao) als auch Estêvão (19/Chelsea). Alphadjo Cissé (20/AC Mailand) startet in dieser Saison in der Serie A durch und zeigt bei den Rossoneri sein Potenzial. Die anderen drei sind Bundesligafans besonders gut bekannt: Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen) wird bereits seit einiger Zeit mit PSG in Verbindung gebracht, der zuletzt fast ausschließlich als Mittelstürmer agierende Paris Brunner (20/AS Monaco) erobert gerade die Ligue 1 im Sturm. Der bemerkenswerteste Name ist wohl Said El Mala (20/1. FC Köln). Laut Bericht hat PSG ein Resttransferbudget von 80 Millionen Euro. Kassiert der FC mit seinem Eigengewächs früher als gedacht groß ab?

Einfach ein interessanter Typ

Florian Wirtz hat beim dauerkriselnden FC Liverpool noch immer einen schweren Stand. Obwohl augenscheinlich die ganze Mannschaft seit mehr als einem Jahr ihre PS nicht auf die Straße bekommt und es mehrere 100-Millionen-Zugänge im Team gibt, arbeiten sich auf der Insel die allermeisten Experten und Medien vor allem an dem 23-Jährigen ab. Insbesondere Reds-Legende Jamie Carragher schießt seit Monaten gegen den deutschen Nationalspieler, forderte zuletzt vehement, dass Wirtz aus dem Team genommen werden soll.

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Dieser schoss nun nach seiner guten Leistung gegen Brighton & Hove Albion (2:0) auf humorvolle Art zurück. „Vielleicht bin ich einfach ein interessanter Typ, weißt du?“, erklärte Wirtz der BBC, als er auf die große Aufmerksamkeit angesprochen wurde, die er erfährt und fügte an: „Nein, ich spiele einfach meinen Fußball, und wenn die Leute über mich reden oder mich beurteilen wollen, ist das ihre Sache. Darauf konzentriere ich mich nicht. Ich will einfach nur Fußball spielen, mehr kann ich nicht tun.“