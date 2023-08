Gosens-Wechsel: Union erzielt Einigung mit Inter

Union Berlin ist offenbar auf dem besten Weg, Robin Gosens (29) an die Alte Försterei zu lotsen. Wie ‚Fabrizio Romano‘ berichtet, haben sich die Eisernen mittlerweile mit Inter Mailand auf eine Ablöse von 15 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt.

Bereits am Morgen war durchgesickert, dass eine Einigung in Reichweite ist. Inter holt als Ersatz aller Voraussicht nach Carlos Augusto vom AC Monza. Für Gosens ist Union die erste Bundesliga-Station. Der deutsche Nationalspieler liebäugelte schon lange mit einem Engagement in der Heimat. Ein Wechsel zum VfL Wolfsburg zerschlug sich jedoch kürzlich.