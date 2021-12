OL: Jobgarantie für Bosz

Peter Bosz muss sich über Weihnachten keine Sorgen um seinen Job bei Olympique Lyon machen. „Es gibt keine Chance, dass Peter bis Ende Februar nicht bei uns sein wird“, stellt OL-Präsident Jean-Michel Aulas gegenüber der ‚L’Équipe‘ klar, „ich gebe uns die beiden Monate Januar und Februar, um uns wieder in die Meisterschaft zurückzukämpfen und vielleicht im Pokal weiterzukommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lyon ist in der Ligue 1 auf den 13. Tabellenplatz abgestürzt und zählt zu den großen Enttäuschungen in Europa. Aulas ist dennoch von Bosz überzeugt: „Peter ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er entspricht weiterhin dem Trainerprofil, das wir uns für OL wünschen. Wir sind in der Ligue 1 weit zurückgefallen, aber das ist noch kein Problem. Mit unserem Nachholspiel sind wir potenziell nur sechs Punkte hinter Platz zwei.“