Macht Demme den Hertha-Abflug?

Diego Demme könnte Hertha BSC im Winter-Transferfenster noch verlassen. Laut Gianluca Di Marzio zeigt der abstiegsbedrohte italienische Zweitligist Spezia Calcio konkretes Interesse daran, den 34-jährigen Mittelfeldakteur zurück nach Italien zu lotsen. Dort hatte der Rechtsfuß zwischen 2020 und 2024 für den Topklub SCC Neapel gespielt.

Anschließend zog es Demme zurück nach Deutschland zu den Berlinern, für die er in dieser Spielzeit verletzungsbedingt erst sechsmal in der Startelf stand. Sein Vertrag bei der Alten Dame läuft im Sommer aus. Vor einigen Monaten hatte der ehemalige Leipziger in einem Interview auch ein Karriereende nicht gänzlich ausgeschlossen.