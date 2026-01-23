Menü Suche
Macht Demme den Hertha-Abflug?

von Fabian Ley - Quelle: gianlucadimarzio.com
Diego Demme am Ball für Hertha BSC @Maxppp

Diego Demme könnte Hertha BSC im Winter-Transferfenster noch verlassen. Laut Gianluca Di Marzio zeigt der abstiegsbedrohte italienische Zweitligist Spezia Calcio konkretes Interesse daran, den 34-jährigen Mittelfeldakteur zurück nach Italien zu lotsen. Dort hatte der Rechtsfuß zwischen 2020 und 2024 für den Topklub SCC Neapel gespielt.

Anschließend zog es Demme zurück nach Deutschland zu den Berlinern, für die er in dieser Spielzeit verletzungsbedingt erst sechsmal in der Startelf stand. Sein Vertrag bei der Alten Dame läuft im Sommer aus. Vor einigen Monaten hatte der ehemalige Leipziger in einem Interview auch ein Karriereende nicht gänzlich ausgeschlossen.

