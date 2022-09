England lobt den BVB | „Flugmaschine“ Haaland

Respekt für den BVB

80 Minuten lang verhinderte Borussia Dortmund am gestrigen Mittwoch einen City-Schuss aufs Tor, verlor dann aber doch mit 1:2. In England gibt es Lob für die Leistung. Der ‚Guardian‘ schreibt von einem „wettbewerbsfähigen Dortmund, das für den Meister eine weitaus schwierigere Prüfung darstellte, als der 4:0-Spaziergang in Sevilla.“ Kaufen kann sich der BVB davon nichts.

Flugmaschine Haaland

Das lag insbesondere an einem Ex-Dortmunder. Erling Haalands artistischer Siegtreffer lässt die Münder offenstehen. „Flugmaschine“, schreibt der ‚Daily Express‘, die ‚Daily Mail‘ sah „Karate Kid“ und konstatiert: „Haalands Akrobatik versenkt Dortmund“. Das 13. Tor des Norwegers im neunten Spiel für City.

Madrid feiert Valverde

Federico Valverde ist in Topform. Auch beim gestrigen 2:0-Erfolg gegen RB Leipzig traf der Allrounder für Real Madrid. „Valverde ist ein Heiliger“, trägt die ‚as‘ dick auf. Laut der ‚Marca‘ „beflügelt“ der Uruguayer die Königlichen, die bislang jedes ihrer acht Saison-Pflichtspiele gewonnen haben. Valverde war dabei schon an fünf Treffern beteiligt.